Арсеньев, Приморье, Россия, держим кулачки!

18 юных арсеньевцев в возрасте от 8 до 15 лет представляют Россию на международном фестивале-конкурсе искусств «KELEN EAST VISION 2017» в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов. На фестиваль «Элеганс» был приглашён после триумфальных выступлений на подобных фестивалях в Таллине и Париже.

9 января наши ребята прилетели в Дубай и разместились в отеле «Royal Beach Resort & Spa 5*» на лучшем в мире побережье Персидского залива. Сейчас средняя температура воздуха и воды в городе составляет около +20 градусов. Разница во времени между Дубаем и Арсеньевом -6 часов.

На следующий день они совершили обзорную экскурсию по сказочному Дубаю и экскурсию в «Ferrari World Abu Dhabi», расположенный в столице ОАЭ - Абу-Даби. Это самый большой парк развлечений в мире, получивший в 2015 году награду как главная достопримечательность Ближнего Востока.

Ребята опробовали несколько аттракционов, в том числе самый быстрый в мире - «Формула Росса», скорость на котором достигает 240 км/ч. А вечером искупались в море. Конечно, дети очень довольны и счастливы.

С 11 января «Элеганс» начинает репетиции. На конкурс они привезли 9 номеров в номинациях: хореографическое, вокальное и театральное творчество. Также на конкурсе коллективами из разных уголков мира будут представлены инструментальное, изобразительное творчество и оригинальный жанр. Помимо выступлений ребят ожидают обучение и мастер-классы. Отправиться домой творческому коллективу предстоит 18 января.

Партнером фестиваля помимо Департамента туризма и культуры Дубая является ВГТРК (телеканал РОССИЯ). Это значит, что выступление арсеньевцев мы сможем увидеть по телевизору. Давайте поддержим наших артистов и пожелаем им отличного, победного выступления. Фестивальный день и гала-концерт конкурса пройдёт 13 января. Голосовать не нужно. Просто держим кулачки за наших звёздочек!

Дубай — это не просто город. Дубай — это бренд, мечта, легенда, один из самых невероятных мегаполисов мира. Дубай буквально вырос среди пустыни около 20 лет назад. «Город рекордов» поражает воображение — именно здесь построено самое высокое здание в мире, самый дорогой отель в мире, самый крупный торговый центр, отель с подводными номерами, глубокие тоннели, огромный искусственный остров и многое другое. Дубай стал символом всего самого прогрессивного и роскошного.

Анастасия Никитина. Фото Анны Пехтеревой.