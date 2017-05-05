Мы помним, мы гордимся

 
Опубликовано: пт, 05/05/2017 - 22:52

Сегодня, 5-го мая, около Дворца культуры «Прогресс» состоялась традиционная в преддверии дня Победы патриотическая акция «Георгиевская ленточка». В акции по раздаче праздничных ленточек приняли участие представители корпуса волонтёров, активисты «Молодой Гвардии» и кандидаты в члены «Российского Союза Молодёжи».

 

 

Молодые активисты раздали более 800 георгиевских ленточек.

 

А вечером состоялось шествие молодёжи "Свеча Памяти" приуроченное ко дню Победы. Участниками шествия стали учащиеся общеобразовательных школ, студенты, представители общественных организаций и объединений, представители администрации города и все неравнодушные граждане. Торжественная колонна прошла по центральной улице города. Люди шли с зажжёнными свечами - в память о павших в годы Великой Отечественной Войны.

Тимофей Кульпанов.

 

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