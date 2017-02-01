Жильё за 30% стоимости

Приморцы, которые решили связать свою жизнь с работой на селе, могут получить значительную субсидию на приобретение жилья. На эти цели в 2017 году запланировано почти 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Преимущество жизни и работы в селе или рабочем поселке – возможность получить субсидию на строительство или покупку жилья в размере 70% от его стоимости. Возможность дает участие в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края». Обязательное условие – 30% от стоимости жилья у участника программы уже должно быть.

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Денис Бочкарев отметил, что в 2016 году в рамках программы было выдано 48 сертификатов на строительство или приобретение жилья на вторичном рынке. В этом году на эти цели запланировано 98 миллионов рублей.

«Это 78 миллионов рублей краевых средств и около 20 миллионов – федеральных», – подчеркнул директор ведомства.

По его словам, чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку в администрацию муниципалитета, там ее рассмотрят.

«Если заявку одобрят, заключается трехсторонний договор между администрацией, предприятием, где работает сотрудник, и самим сотрудником. Далее сотруднику выдается соответствующий сертификат. Участник программы, в свою очередь, обязан проработать не менее пяти лет на предприятии, с которым заключил договор», – пояснил Денис Бочкарев.

Площадь, на которую может претендовать участник программы, вычисляется по нормативам. Для одного человека это 33 квадратных метра. Пара может рассчитывать уже на 42 «квадрата», три члена семьи – на 54, четыре – на 72.

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в 2016 году утвердил минимальную стоимость квадратного метра по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края» – 35 тысяч рублей.