Навечно в памяти

В этот день, 15 февраля, в городе состоялись митинги возле Обелиска Славы и памятника Герою России Олегу Пешкову и летчикам войсковой части 78019, погибшим при исполнении служебного долга. Участниками памятных мероприятий стали родители ребят, погибших в горячих точках, военнослужащие, представители общественных организаций, ветераны, воины-интернационалисты, школьники.

Председатель Думы Арсеньевского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Коваль, выступая перед земляками, отметил, что подвиг россиян, исполнявших в разные годы свой воинский долг за пределами Отечества, их беззаветное служение Родине, верность присяге всегда будут служить нам примером.

Имена арсеньевцев, погибших в Афганистане и в «горячих точках», высечены на Обелиске Славы. Житель нашего города, выпускник школы № 3 лейтенант Вадим Абиденко пал смертью храбрых на афганской земле при выполнении воинского долга. Выпускник лицея № 9 Евгений Фролов погиб в чеченской войне в 1995 году. В школе № 5 учился Максим Дробченко, сержант, герой чеченской войны, имя которого помнят ученики школы. Ученик школы № 1 лейтенант Александр Кривенко погиб смертью храбрых на таджико-афганской границе в 1999 году. Рядовой Игорь Красуля погиб в 1995 году в ходе боевых действий в Чеченской республике. На обелиск Славы занесено имя еще одного нашего земляка – младшего сержанта, командира отделения Дмитрия Прудникова, погибшего в Чеченской республике. Из нашего города ушел служить Геннадий Кузнецов, прапорщик, командир взвода, погибший в республике Чечня.

С городом связано имя подполковника Олега Пешкова - летчика, погибшего во время боевых действий на территории Сирии. Олег Анатольевич служил в Варфоломеевке и несколько лет вместе с семьей проживал в г. Арсеньеве. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Олегу Анатольевичу Пешкову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В декабре 2016 года в нашем городе был открыт памятник Герою России подполковнику Олегу Пешкову и летчикам войсковой части 78019, погибшим при исполнении служебного долга.

На митингах прозвучали также выступления начальника отдела военного комиссариата Приморского края по г. Арсеньеву, Анучинскому и Яковлевскому районам полковника запаса Н.В. Тригубко представителей общественных организаций «Боевое братство» и «Союз офицеров». В тот же день школьники, воины-интернационалисты, родственники посетили могилы арсеньевцев, погибших при исполнении воинского долга.

К этой дате в Арсеньеве были приурочены также часы памяти в школах и библиотеках города.

Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.