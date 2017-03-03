Под таким названием 27 февраля в Центральной городской библиотеке прошел интеллектуальный экологический турнир, посвященный Году экологии и особо охраняемым территориям в России.

В интеллектуальной экологической битве встретились 3 команды 7-х классов МОБУ СОШ №5 г. Арсеньева. Юным экологам предстояло ответить на вопросы, связанные с охраной окружающей среды. При ответах на задания нужно было знать материалы Красной Книги Приморского края, иметь представление о заповедниках, заказниках и памятниках природы. Участникам экологического турнира необходимо было прочитать и произведение исследователя Уссурийской тайги В.К. Арсеньева «Дерсу Узала».

Вопросы были интересные, познавательные, например, был видео-вопрос от научного сотрудника музея истории г. Арсеньева Ефимец Елены Борисовны об особенностях строения бабочек семейства павлиноглазок; ребята угадывали содержимое «черного ящика», в котором была коробочка лотоса с семенами лотоса, с ребусами было посложнее. Для ответа на все задания и вопросы у команд была ровно 1 минута.

Турнир судило компетентное жюри: Мазкова Виктория Сергеевна, педагог-организатор отделения Экологии и туризма ЦВР, Люлин Вячеслав Владимирович, педагог-организатор ОБЖ МОБУ СОШ №3 и Ольга Александровна Киселева, главный библиограф МБУК ЦБС. Члены жюри оценивали ответы участников команд, фиксировали результаты турнира в протоколах и следили за соблюдением правил.

В ходе турнира ребята продемонстрировали прекрасные знания по экологии родного края, было видно, что они готовились, прочитали немало познавательных книг, которые заранее подготовили для них библиотекари.

Победителем интеллектуального экологического турнира «Через книгу в мир природы» стала команда 7 «А» класса, ребятам была вручена грамота за I место и вкусные пироги. Остальные участники турнира получили благодарности за участие и сладкие призы.

Напоследок, Люлин Вячеслав Владимирович напомнил всем присутствующим, что вмешательство человека в жизнь природы нельзя остановить. Но всем нам надо стремиться к тому, чтобы не причинить ей вред, чтобы она как можно меньше страдала от нашего вмешательства. А для этого надо знать и любить природу, знать животных, которые живут на нашей планете рядом с нами, их повадки, привычки, образ их жизни. Знать, чтобы сохранить и сберечь.

Библиотечная система выражает огромную благодарность всем членам жюри, учителям МОБУ СОШ №5 за подготовку экологического турнира и всем ребятам, принявших участие в нем.

Добровольская О.Ю., заведующая отделом обслуживания ЦГБ.