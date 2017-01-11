Социальная помощь увеличится

В 2017 году расходы на социальную поддержку жителей Приморья в краевом бюджете увеличатся. Они составят в общей сумме более 4,5 миллиардов рублей. Это на 1 миллиард рублей больше, чем в прошлом году. До 1,2 миллиардов рублей планируется затратить на выплату коммунальных субсидий.

Сотрудники краевого департамента труда и социального развития рассказали, что увеличение финансирования коснётся всех категорий получателей социальной поддержки. К ним относятся льготники федерального и краевого регистра, работники образования, сельские бюджетники и другие.

Вице-губернатор Павел Серебряков, курирующий социальную отрасль, назвал субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг наиболее популярной мерой поддержки населения. По его словам, в списке получателей не только льготники и пенсионеры, а ещё и семьи с невысоким достатком, расходы на коммунальные платежи у которых превышают установленные федеральным законодательством 22%. В прошлом году такую поддержку получили более 39 тысяч семей приморцев.

Существенно возрастёт в новом году общий объём компенсаций на уплату взноса на капитальный ремонт. На эту меру соцподдержки, начавшую действовать с июля 2016 года, запланировали израсходовать 87 миллионов рублей – тогда как в ушедшем году затратили 5,7 миллионов рублей. Выплата предоставляется неработающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собственниками жилья, живущим одиноко или в паре с таким же неработающим пенсионером. Чтобы уточнить свое право на эту выплату и порядок её получения, пенсионерам или их родственникам следует обратиться в территориальные органы соцзащиты.