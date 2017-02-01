Дорога забирает жизни

 
Опубликовано: ср, 01/02/2017 - 10:52

210 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек погибли, 260 – получили травмы различной степени тяжести, произошло с начала января на территории Приморского края. В каждой второй автомобильной аварии пострадал пешеход. Из 15 погибших участников дорожного движения – 10 являлись пешеходами, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

По числу ДТП лидируют крупные населенные пункты: Владивосток (34 ДТП), Находка (12 ДТП) и Уссурийский городской округ (15 ДТП). Автомобильные аварии, в результате которых погибли пешеходы зарегистрированы в шести населенных пунктах: Арсеньев, Владивосток, Кавалеровский район, Находка, Пожарский район и Уссурийский городской округ.

В связи с осложнением дорожной обстановки Госавтоинспекцией Приморского края принято решение о выставлении дополнительных нарядов ДПС в аварийно-опасных местах. Напомним, согласно ПДД за непредоставление преимущества в движении пешеходам, пользующимся преимуществом, водителю грозят штрафные санкции в размере 1,5 тысячи рублей. В свою очередь нарушение ПДД пешеходом повлечет предупреждение или штрафные санкции в размере 500 рублей.
 

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