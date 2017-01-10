Рождество с запахом гари

 
Опубликовано: вт, 10/01/2017 - 10:07

Рождественское утро 7 января в г. Арсеньеве омрачил пожар в торговом центре «Ёлочка», расположенном в центре города. Звонок от бдительного гражданина на пульт пожарной части поступил в 8.15, уже в 8.18 на место прибыли пожарные, в 8.24 возгорание локализовали, а в 9.07 полностью устранили.

Площадь возгорания было не большой, однако задымление и продукты горения проникли на большие площади, в том числе в квартиры жильцов, расположенных над торговым помещением. Во время локализации пожара все жильцы были эвакуированы, а квартиры обследованы пожарными в целях безопасности.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств происшествия. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.

 

По информации УНД и ПР г. Арсеньев

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