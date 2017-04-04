"Михайловский бройлер" погорел

В посёлке Заводском, расположенном недалеко от Артёма, практически полностью выгорела бройлерная птицефабрика «Михайловская» на улице Охотничьей.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Приморскому краю, площадь пожара на предприятии составила 1000 квадратных метров.

«Уровень задымления помещений фабрики оказался столь высоким, что спасатели решили задействовать пять звеньев газодымозащитной службы. Для тушения пламени сотрудники привлекли 16 человек личного состава и пять пожарных машин. К счастью, во время случившегося никто из людей не пострадал» - рассказали в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю корреспонденту агентства.

Пожарные сделали проливку и разобрали пришедшие в негодность помещения, чтобы обезопасить их до приезда экспертной комиссии. Та в свою очередь подведёт окончательные итоги и подсчитает сумму ущерба, нанесённого пожаром. В пресс-службе МЧС по Приморью добавили, что пожарные оперативно прибыли на место, но это не помогло спасти большую часть помещений птицефабрики.

Как сообщил директор компании Владимир Шкарупа, горели старые склады с упаковкой банкротящегося "Михайловского бройлера". По его словам, при пожаре ни одна курица не пострадала.

— Горели складские помещения "Михайловского бройлера", который, как вы знаете, находится в стадии банкротства. Это был склад упаковки, которая выведена из оборота в связи с ребрендингом. Так что никакого ущерба для производственного процесса не было. Как говорится, при пожаре ни одной курицы не пострадало,— сообщил ИА PrimaMedia Генеральный директор группы компаний "Дальневосточная птица" Владимир Шкарупа.

Он также добавил, что пожар не повлияет на планы предприятия. Причины возгорания еще уточняются.

Напомним, крупнейший производитель мяса птицы на Дальнем Востоке ГК "Михайловский бройлер" в 2016 году пошла по пути ребрендинга. Компания поменяла торговую марку – теперь продукция выходит под брендом "Дальневосточная птица".



По информации РИА "Восток-Медиа" и "ПримаМедиа"

Фото - ДПС-Контроль