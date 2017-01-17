Арсеньевские умники и умницы блещут интеллектом

35 арсеньевских школьников принимают участие в традиционной смене «Приморский интеллект» образовательно-оздоровительного центра «ВДЦ Океан», которая стартовала 11 января 2017 года.

Как сообщили в управлении образования администрации Арсеньевского городского округа, все школьники – победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам. Учащиеся девятых, десятых и одиннадцатых классов представляют практически все школы города. 14 арсеньевских учеников примут участие в краевом этапе предметных олимпиад, которые пройдут на базе центра «Океан». Остальные ребята станут участниками мероприятий океанской смены в качестве поощрения за победы в городских предметных олимпиадах.

Всего в эти дни в «Океан» приехали более 500 школьников из разных уголков края, проявившие себя на поприще знаний. Помимо участия в предметных олимпиадах для ребят подготовлена насыщенная программа. Аналитические лаборатории «Профессии XXI века» и ярмарка вузов помогут узнать старшеклассникам о современных профессиях и определиться с выбором учебного заведения. Школьников ждут также литературный праздник «Внешкольный формат», урок «Полезный интернет», чемпионат по киберспорту и ораторский форум. Будут работать площадки проб и открытий «Ты нужен Приморью» и марафон самопознания «Приморье мною прирастёт».

Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.