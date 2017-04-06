Пять шагов к безопасности в онлайн

Роскомнадзор, по поручению правительства РФ, создала и ведет «Единый реестр запрещенной в Российской Федерации информации». Каждый неравнодушный гражданин, встретив в сети Интернет информацию, которая, на ваш взгляд, может нанести вред ребенку, имеет возможность направить ее эксперту для проведения проверки. Для этого надо сделать всего пять действий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

«Единый реестр запрещенной в Российской Федерации информации» расположен в сети Интернет по адресу: eais.rkn.gov.ru.

Это перечень адресов информации, которая запрещена к распространению в стране, а именно, информация:

— о способах совершения самоубийства, призывов к совершению самоубийства,

— о способах, методах разработки, изготовления, использования, местах приобретения наркотиков,

— о детской порнографии,

— информация, запрещенная по решению суда,

— информация об азартных играх.

Каждый неравнодушный гражданин, встретив в сети Интернет информацию, которая, на ваш взгляд, может нанести вред ребенку, имеет возможность направить ее эксперту для проведения проверки.

Для этого надо сделать пять шагов.

1 шаг. Открыть любую поисковую систему в сети Интернет и набрать «Роскомнадзор» (вы попадете на официальный сайт).

2 шаг. На главной странице сайта, в ее нижней части, откройте окно «Единый реестр запрещенной информации».

3 шаг. Откройте раздел «Прием сообщений».

4 шаг. Внесите информацию.

5 шаг. Нажмите кнопку «Направить сообщение».

Информация попадет к экспертам, будет рассмотрена и принято решение — является ли она вредной для ребенка и следует ли ограничивать к ней доступ.

Не оставайтесь равнодушными! Для принятия решения надо сделать всего пять шагов.