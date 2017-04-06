Пять шагов к безопасности в онлайн

Роскомнадзор, по поручению правительства РФ, создала и ведет «Единый реестр запрещенной в Российской Федерации информации». Каждый неравнодушный гражданин, встретив в сети Интернет информацию, которая, на ваш взгляд, может нанести вред ребенку, имеет возможность направить ее эксперту для проведения проверки. Для этого надо сделать всего пять действий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
«Единый реестр запрещенной в Российской Федерации информации» расположен в сети Интернет по адресу: eais.rkn.gov.ru.
Это перечень адресов информации, которая запрещена к распространению в стране, а именно, информация:
— о способах совершения самоубийства, призывов к совершению самоубийства,
— о способах, методах разработки, изготовления, использования, местах приобретения наркотиков,
— о детской порнографии,
— информация, запрещенная по решению суда,
— информация об азартных играх.
Каждый неравнодушный гражданин, встретив в сети Интернет информацию, которая, на ваш взгляд, может нанести вред ребенку, имеет возможность направить ее эксперту для проведения проверки.
Для этого надо сделать пять шагов.
1 шаг. Открыть любую поисковую систему в сети Интернет и набрать «Роскомнадзор» (вы попадете на официальный сайт).
2 шаг. На главной странице сайта, в ее нижней части, откройте окно «Единый реестр запрещенной информации».
3 шаг. Откройте раздел «Прием сообщений».
4 шаг. Внесите информацию.
5 шаг. Нажмите кнопку «Направить сообщение».
Информация попадет к экспертам, будет рассмотрена и принято решение — является ли она вредной для ребенка и следует ли ограничивать к ней доступ.
Не оставайтесь равнодушными! Для принятия решения надо сделать всего пять шагов.
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