Арсеньев отметил Первомай

Колоннами к площади Дворца культуры "Прогресс " подошли коллективы градообразующих предприятий "Аскольд" и "Прогресс". Колонны были украшены шарами и цветами.

Участников митинга поздравили с праздником председатель Думы Арсеньевского городского округа А.П. Семенов и заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа Н.П. Пуха. В ходе митинга прозвучали выступления лидеров профсоюзных организаций города. Участники митинга приняли резолюцию, направленную на защиту трудовых прав граждан.

Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

Фото Владимира Якимова.