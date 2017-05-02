Арсеньев отметил Первомай

 
Опубликовано: вт, 02/05/2017 - 11:51

Колоннами к площади Дворца культуры "Прогресс " подошли коллективы градообразующих предприятий "Аскольд" и "Прогресс". Колонны были украшены шарами и цветами.
Участников митинга поздравили с праздником председатель Думы Арсеньевского городского округа А.П. Семенов и заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа Н.П. Пуха. В ходе митинга прозвучали выступления лидеров профсоюзных организаций города. Участники митинга приняли резолюцию, направленную на защиту трудовых прав граждан.

 

Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

Фото Владимира Якимова.

Категория: 

  • 134 просмотра
 

 

Полезные ссылки

facebook Komsomolskaa-pravdaodnoklassniki group kprutwitter onlinekpruvkontakte club15722194

 

Наш адрес

ООО РИК "БИЗНЕС-АРС"

Россия, Приморский край,

г. Арсеньев

ул. Жуковского, 15, 692330

 

Контакты

Наш телефон:

+7 (42361) 4-24-23


WEB-Разработчик:

+7 (950) 291-37-13

 

Афиша кино

Еще
 

Новости кино

Еще