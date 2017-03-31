Унёс госнаграды

Ранее в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение пожилого мужчины о хищении государственных наград: медали «За боевые заслуги», «30 лет Советской Армии и Флота», «За победу над Японией», «Ветеран труда» и Ордена Красной Звезды. Награды принадлежали родителям потерпевшего.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в мае прошлого года, находясь в гостях у потерпевшего, похитил государственные награды СССР.

Часть медалей обвиняемый сбыл, а вырученные денежные средства потратил по своему усмотрению.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 47-летнего жителя Арсеньева. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Часть похищенных государственных наград изъята и возвращена законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 324 Уголовного кодекса Российской Федерации (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

В рамках расследования уголовного дела проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту могут назначить наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Пресс-служба МОМВД России «Арсеньевский»