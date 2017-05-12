Территория двух арсеньевских парков обработана от клещей

Как сообщили в управлении жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, противоклещевая обработка специальным акарицидным препаратом проведена 11 мая в местах отдыха горожан - парках«Восток» и «Аскольд».

Обработку провели специалисты компании «Эксперт». Всего обработано от клещей 184 тыс. кв. м. территории парковой зоны города.

Такая обработка зеленой зоны города от клещей проводится в Арсеньеве традиционно дважды в год – весной и осенью.

Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.