Территория двух арсеньевских парков обработана от клещей

 
Опубликовано: пт, 12/05/2017 - 10:19

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Как сообщили в управлении жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа, противоклещевая обработка специальным акарицидным препаратом проведена 11 мая в местах отдыха горожан - парках«Восток» и «Аскольд».

Обработку провели специалисты компании «Эксперт». Всего обработано от клещей 184 тыс. кв. м. территории парковой зоны города.

Такая обработка зеленой зоны города от клещей проводится в Арсеньеве традиционно дважды в год – весной и осенью.

 

Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

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