Президентские состязания стартовали в Приморье

 
Опубликовано: пт, 12/05/2017 - 10:11

Как сообщили в краевом департаменте физкультуры и спорта, на торжественную церемонию открытия собрались 19 команд школьников из разных уголков Приморья.

«На спортивных площадках Арсеньева ребятам предстоит продемонстрировать силу и ловкость в беге, прыжках в длину, состязаниях по баскетболу, шахматах, плаванию, мини-футболу, дартсу, бадминтону», – отметили в ведомстве.

Соревнования завершатся 14 мая. Награждение победителей состоится в физкультурно-спортивном центре «Полет». 

Президентские состязания стартовали в Приморье

«По результатам регионального этапа победители представят Приморье на Всероссийском этапе “Президентских состязаний”, который пройдет на базе Всероссийского детского центра “Смена” в Анапе», – добавили специалисты.

Отметим, Президентские состязания – это самые массовые школьные спортивные мероприятия в России. Соревнования проводятся в соответствии с Указом Президента России с 2010 года. 

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. За последние годы финансирование спортивных программ в Приморье увеличено в два раза.

 

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