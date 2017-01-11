Леопарды меняют прописку

В Приморье готовят к запуску программу, призванную сохранить и увеличить популяцию самой редкой кошки в мире — дальневосточного леопарда. Пятнистых хищников привезут в край из разных уголков России и здесь адаптируют к жизни в естественных условиях. Таким образом, переселенцы, а позже и их потомство, смогут жить и свободно размножаться в дикой природе. Положительный опыт такого переселения уже есть, подчеркивают эксперты. На Кавказе принадлежавшие зоопарку животные всего за полгода научились самостоятельно охотиться, сообщает «Приморская газета».

— Пока сложно сказать, сколько всего животных удастся переселить, и из каких зоопарков привезут хищников, — подчеркнул руководитель отдела по сохранению редких видов животных Амурского филиала Всемирного Фонда дикой природы (ВВФ) Павел Фоменко. —Переговоры ведутся сразу с несколькими организациями.

По словам Павла Фоменко, предположительно в Приморье привезут три-четыре пары. Селить привезенных из других регионов животных станут на одной из крупнейших охраняемых природных территорий в стране — в Лазовском заповеднике. К приезду хищников здесь построят специальные вольеры.

По предварительным данным, на строительство инфраструктуры уйдет порядка двух лет. Параллельно ведется работа по увеличению количества копытных в лесах края — основу кормовой базы леопарда, уточнили в администрации Приморья.

Для справки: Дальневосточный леопард — самый редкий представитель семейства кошачьих в мире и настоящий символ Приморья. Исторически места его обитания тянулись вдоль побережья Японского моря, от Тернея и до Находки. Численность популяции резко сократилась во времена Великой Отечественной войны. В местных лесах велась массовая охота на копытных животных. Дикое мясо стало спасением для тысяч людей, а грациозный зверь оказался на грани вымирания.