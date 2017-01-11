Леопарды меняют прописку

 
Опубликовано: ср, 11/01/2017 - 10:20

В Приморье готовят к запуску программу, призванную сохранить и увеличить популяцию самой редкой кошки в мире — дальневосточного леопарда. Пятнистых хищников привезут в край из разных уголков России и здесь адаптируют к жизни в естественных условиях. Таким образом, переселенцы, а позже и их потомство, смогут жить и свободно размножаться в дикой природе. Положительный опыт такого переселения уже есть, подчеркивают эксперты. На Кавказе принадлежавшие зоопарку животные всего за полгода научились самостоятельно охотиться, сообщает «Приморская газета».

 Пока сложно сказать, сколько всего животных удастся переселить, и из каких зоопарков привезут хищников, — подчеркнул руководитель отдела по сохранению редких видов животных Амурского филиала Всемирного Фонда дикой природы (ВВФ) Павел Фоменко. —Переговоры ведутся сразу с несколькими организациями.

По словам Павла Фоменко, предположительно в Приморье привезут три-четыре пары. Селить привезенных из других регионов животных станут на одной из крупнейших охраняемых природных территорий в стране — в Лазовском заповеднике. К приезду хищников здесь построят специальные вольеры. 

По предварительным данным, на строительство инфраструктуры уйдет порядка двух лет. Параллельно ведется работа по увеличению количества копытных в лесах края — основу кормовой базы леопарда, уточнили в администрации Приморья. 

Для справки: Дальневосточный леопард — самый редкий представитель семейства кошачьих в мире и настоящий символ Приморья. Исторически места его обитания тянулись вдоль побережья Японского моря, от Тернея и до Находки. Численность популяции резко сократилась во времена Великой Отечественной войны. В местных лесах велась массовая охота на копытных животных. Дикое мясо стало спасением для тысяч людей, а грациозный зверь оказался на грани вымирания.

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