Умники и умницы 2017

 
Опубликовано: ср, 01/03/2017 - 17:13

 

В первый день весны в актовом зале школы № 4 прошло чествование школьников – победителей и призеров разных этапов олимпиад, а также их учителей и руководителей образовательных учреждений. 

 

  

Грамоты педагогическим коллективам общеобразовательных учреждений и Благодарственные письма "За качественную подготовку победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017" учителям вручила заместитель главы Арсеньевского городского округа, заслуженный учитель Российской Федерации Наталья Павловна Пуха.

 

Всего в муниципальном этапе олимпиад в этом учебном году приняли участие 883 ученика школ города. Из них 21 школьник стали одновременно победителями и призёрами нескольких олимпиад. Так победителями сразу в трёх предметах стали: ученица 9 класса лицея №9 Анастасия Горб (обществознание, английский язык, химия), ученица 10 класса школы №10 Юлия Гаман (биология, экология, МХК) и ученица 11 класса школы №3 Алина Дебелая (русский язык, экономика, обществознание).

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа, почётный работник общего образования Российской Федерации, кавалер Медали Ордена "За заслуги перед Отчесеством" 2 степени Тамара Ивановна Ягодина награждает дипломами и сертификатом победителя муниципального этапа предметных олимпиад, а также яблоками (символом церемонии чествования) девятиклассницу лицея №9 Анастасию Горб, удостоенную высокого звания "Эрудит - 2017".

 

 

49 учащихся принимали участие в смене «Интеллект» на базе ВДЦ «Океан», из них 35 ребят получили бесплатную поощрительную путевку за высокие результаты в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

 

 

23 ученика – победителя муниципального этапа представляли город Арсеньев на региональном этапе. Это были представители практически из всех школ города, но только одному посчастливилось стать победителем и четырём - призерами регионального тура.

Победителем регионального этапа по технологии стал ученик 9 класса гимназии №7 Егор Лисеенко (руководитель проекта -  учитель гимназии №7 Виктор Артёмович Марченко). Призером регионального этапа по биологии стала ученица 10 класса школы № 10 Юлия Гаман (учитель Ирина Геннадьевна Фалынская). Впервые за много лет у нас есть призер регионального этапа по физике - выпускник школы № 1 Никита Блиндер (учитель Марина Вимовна Захарьящева). Блестящие знания по литературе на региональном этапе продемонстрировала ученица 9 класса гимназии №7  Грищенко Виолетта (учитель Ольга Васильевна Тихонова). Задания по праву на краевом уровне покорились ученице 9 класса лицея №9 Марине Лексиной (учитель Татьяна Григорьевна Ракова).

 

   

Для участников мероприятия прозвучали концертные номера.

 

Четвертый год рейтинг арсеньевских школ выстраивается по суммированию победителей и призеров муниципального этапа, а так же победителей и призеров регионального этапа. Абсолютным лидером, с большим отрывом от остальных общеобразовательных организаций стала гимназия № 7, набрав 148 итоговых балла. На втором месте лицей № 9 – 126 баллов. Тройку лидеров замыкает школа № 1, набрав 94 итоговых балла.

 

Анастасия Никитина.

 

 

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