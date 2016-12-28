Воздастся каждому по делам его

Это страшное событие вызвало в Арсеньеве серьёзный резонанс, многие жители города хотели высказать личное отношение к произошедшему, приняв для этого участие в пикете. Главное требование пикетчиков состоит в том, чтобы несовершеннолетние девушки, роль которых в произошедшем устанавливается следствием, понесли уголовную ответственность наравне с подозреваемым молодым человеком и получили статус соучастниц. В ходе пикета было собрано около ста подписей, сбор продолжается и за его рамками.

Организаторы пикета - волонтёры и неравнодушные горожане — передадут собранные подписи в органы следствия, чтобы привлечь внимание к общественному мнению по поводу случившегося и добиться справедливого, по их мнению, наказания для всех троих участников события декабрьского вечера 12 декабря.

Многие родители школьников высказывают опасения, что эти девушки, посещая учебные заведения, могут негативно влиять на других учащихся. Взрослые и дети также не могут принять этот факт на моральном и эмоциональном уровне.

Пикет прошёл с соблюдением всех правил и завершился в заранее оговоренное время. За ходом акции наблюдали представители полиции и администрации Арсеньевского городского округа.

Ранее жители уже выходили на стихийный митинг, однако его проведение было пересечено сотрудниками местного отдела МВД.

Мария БОЙКО, г. Арсеньев.

Фото Владимира ЯКИМОВА.